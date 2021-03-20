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    | Kar yağışı geri geliyor! tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 21-25 Mart 2021

    tahminleri yine Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan son tahminlerde bugün için yurdun kuzey kesiminde havanın yağışlı olacağı aktarıldı. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Trakya bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının geri geleceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte ...

    Kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Pazar Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE 7°C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL 6°C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ 4°C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ 7°C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

        İZMİR 10°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA 9°C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA 5°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA 7°C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 12°C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY 9°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA 5°C, 17°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 5°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ÇANKIRI 4°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            KONYA 2°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 2°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            DÜZCE 6°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU 2°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ZONGULDAK 6°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA 8°C, 13°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ARTVİN 3°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN 6°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TRABZON 7°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM -4°C, 6°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            HAKKARİ 2°C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            KARS -2°C, 8°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN 0°C, 10°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 3°C, 19°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP 4°C, 19°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT 7°C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA 6°C, 21°C
                Parçalı bulutlu

                21 MART 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                22 MART 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 21-25 Mart 2021