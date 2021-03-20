MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı