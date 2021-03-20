Samsun'da 20 Mart Cumartesi günü Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde Covid -19 test sonucu pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 9 kişi Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden tarafından yakalandı.



Gün boyu yapılan kararlı denetimlerde, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı. İdari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. Canik ilçesinde karantinada olması gereken bir şahsın ikametinde yapılan kontrolde, ikametinde bulunamaması üzerine çevrede yapılan araştırma sonucu kuaförde tıraş olduğu tespit edilerek yakalandı.