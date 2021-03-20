Bülent Yavuz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti!

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Bülent Yavuz, (1950, Siirt - 20 Mart 2021) Eski Türk futbol hakemi ve spor yazarı. Türkiye Süper Lig'inde 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.