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    • 20.03.2021 20:23
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    20 Mart vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Güncel Kovid-19 sayıları

    20 Mart 2021 vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren nu paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Detaylar gelecek...

    19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 20 Mart koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Güncel Kovid-19 sayıları