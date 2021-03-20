Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar gelecek...
19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU