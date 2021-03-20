Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.03.2021 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2021 00:22
    ABONE OL

    'da yakalanan 'lı teröristlere yardım ve yataklık eden kişinin üyesi olduğu ortaya çıktı!

    'nın siyasi kolu ile gizli ittifakları açığa çıkan 'nin skandalları bitmiyor. ’ın ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1’i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 'nın CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edildi.

    DHA
    CHP'li isimden PKK'lı teröristlere yardım!

    PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifakları açığa çıkan CHP'nin skandalları bitmiyor.

    HATAY'DA 2 PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
    Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde, 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 2 terörist yakalandı.

    TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN KİŞİ CHP'Lİ ÇIKTI
    Ayrıca, operasyonda yakalanan Mehmet K.'nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü.

    Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonunun rozetini takıp Kırıkhan ilçe Temsilciliği yaptığı ileri sürüldü.


    Mehmet K. (en solda)

    APAR TOPAR PARTİDEN İHRAÇ ETTİLER
    Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.

        Ayrıca, Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu il başkanı, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın Derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine Federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik."

        Mehmet K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Hatay'da yakalanan PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık eden kişinin CHP Kırıkhan üyesi olduğu ortaya çıktı!