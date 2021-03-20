PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ittifakları açığa çıkan CHP'nin skandalları bitmiyor.
HATAY'DA 2 PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'nde, 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 2 terörist yakalandı.
TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN KİŞİ CHP'Lİ ÇIKTI
Ayrıca, operasyonda yakalanan Mehmet K.'nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, CHP Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonunun rozetini takıp Kırıkhan ilçe Temsilciliği yaptığı ileri sürüldü.
Mehmet K. (en solda)
APAR TOPAR PARTİDEN İHRAÇ ETTİLER
Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.