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    • 20.03.2021 16:11
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    2021! YKS MSÜ DGS yapılacak? YKS ?

    2021 içerisinde yer alan sınavların ne zaman yapılacağı sınavlara girecek adayların merak ettiği konulardan birisi. 2021 YKS MSÜ DGS yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. YKS ? Sınav tarihlerini ve başvuru dönemlerini kaçırmak istemeyen adaylar için ÖSYM'nin bu yıl yapacağı tüm sınavların tarihlerini derledik. İşte merak edilen sınav tarihleri...

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav takvimi 2021! YKS MSÜ DGS KPSS ne zaman yapılacak? YKS MSÜ ertelenecek mi?

    ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. 2021 YKS MSÜ DGS KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. 2021 yılı başında ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuştu. Birçok sınav için başvuru dönemi tamamlanmış durumda. En çok gündemde yer alan konulardan birisi ise YKS MSÜ ertelenecek mi oldu? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgiler..

    2021 LİSE, ORTAÖĞRETİM KPSS VAR MI?

    KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.

    KPSS 2021 ÖN LİSANS SINAVI OLACAK MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 Ön lisans düzeyi için araştırmaları da hız kazandı. KPSS Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.

    2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,

    KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

    2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

        2021 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2 yıllık önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DGS sınavında öğrencilere 60 sözel ve 60 sayısal alandan olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Bu soruların çözümü için öğrencilere 150 dakika süre tanınacak. Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

        2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar için başvurular 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı.

        2021 YKS NE ZAMAN?

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

        26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

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        Haberler Güncel ÖSYM sınav takvimi 2021! YKS MSÜ DGS KPSS ne zaman yapılacak? YKS MSÜ ertelenecek mi?