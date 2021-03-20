ÖSYM sınav takvimi 2021! YKS MSÜ DGS KPSS ne zaman yapılacak? YKS MSÜ ertelenecek mi?

ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. 2021 YKS MSÜ DGS KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. 2021 yılı başında ÖSYM tarafından sınav takvimi duyurulmuştu. Birçok sınav için başvuru dönemi tamamlanmış durumda. En çok gündemde yer alan konulardan birisi ise YKS MSÜ ertelenecek mi oldu? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgiler..
2021 LİSE, ORTAÖĞRETİM KPSS VAR MI?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.
KPSS 2021 ÖN LİSANS SINAVI OLACAK MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 Ön lisans düzeyi için araştırmaları da hız kazandı. KPSS Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,
KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.