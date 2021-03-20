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    • 20.03.2021 17:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan 'da 'ni ziyaret etti

    Son dakika haberine göre 'da bulunan Başkan , inşaatı süren 'ni ziyaret etti. AKM ziyareti, Başkan Erdoğan'ın resmi programında bulunmuyordu. AKM'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti. Başkan Erdoğan AKM'ye yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Taksim Camii'ne geçiyor.

    Başkan Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

    Başkan , yapımı devam eden 'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

    Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.

    AKM'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.

    Başkan Erdoğan AKM'ye yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Taksim Camii'ne geçiyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti