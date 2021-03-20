Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

TCG GEMLİK 🇹🇷 fırkateynimiz tarafından, ABD'ye ait 🇺🇸USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de 19 Mart 2021'de eğitimler icra edildi. pic.twitter.com/rCsQVi4PZw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

TCG GEMLİK fırkateynimiz tarafından, ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de 19 Mart 2021'de eğitimler icra edildi.