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    MSB fotoğrafları paylaştı: fırkateynimiz ile ABD'ye ait , Doğu Akdeniz'de!

    Son dakiika haberleri... Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fırkateyni ile ABD'ye ait 'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

    TCG Gemlik fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de!

    ile ABD'nin USS Dwight D. , Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    TCG GEMLİK fırkateynimiz tarafından, ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de 19 Mart 2021'de eğitimler icra edildi.

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    Haberler Güncel MSB fotoğrafları paylaştı: TCG Gemlik fırkateynimiz ile ABD'ye ait Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de!