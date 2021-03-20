20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleri itibariyle araştırmalara başladı. On binlerce talihli bayilere giderek kuponlarını doldurdu. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler şu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda yapılan çekilişlerin ardından binlerce talihli 20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaraları öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler...
20 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
İşte şans oyununa dair bilgiler;
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.