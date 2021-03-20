HANGİ RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE SOKAK KISITLAMASI OLACAK?

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor.

NERELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.