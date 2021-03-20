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    • 20.03.2021 15:19
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    20 bin atama başvuru dönemi! başvurusu nasıl yapılır?

    20 bin atama başvuruları için heyecan dorukta. Öğretmen olarak MEB bünyesinde görev almak isteyen kişiler 20 bin başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla sözleşmeli öğretmenlik için başvuru dönemi başlamıştı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.

    takvim.com.tr
    20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru dönemi! Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

    Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber gelmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Öğretmen alımları için başvuru dönemi devam ediyor. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecekler. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen başvuru nasıl yapılır?

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ!

    MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 'ilkatama.meb.gov.tr' internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

    Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

    4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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        Haberler Güncel 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru dönemi! Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?