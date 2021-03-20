20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru dönemi! Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber gelmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Öğretmen alımları için başvuru dönemi devam ediyor. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecekler. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen başvuru nasıl yapılır?
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ!
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 'ilkatama.meb.gov.tr' internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,