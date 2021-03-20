

KİŞİLERİN NÜFUS SAYIMI İÇİN YAPMASI GEREKENLER

Web sitesine giren kişilerin öncelikle Türkçe dilini seçerek işlemlerini Türkçe yapmaları süreci kolaylaştıracaktır.



Vatandaşların oturum açmak için sisteme sicil numaraları (EMBG) ile kayıt olmaları gerekmektedir.



Kayıt işlemini tamamlayan kişilerin e-posta adreslerine sistem tarafından tek kullanımlık bir şifre gönderilir.



Kişiler e-posta adreslerine gelen şifreyi onayladıktan sonra doğrulama işlemi tamamlanır.







Kişiler toplam 7 ekrandan oluşan kayıt işlemlerine hızlıca başlayabilirler.



Kişilerin sorulan soruları daha iyi anlayabilmeleri için ana ekranda 8 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Kişiler dil seçeneği menüsünden Türkçe'yi seçtikten sonra nüfus kayıt işlemlerine Türkçe olarak devam eder.



Kayıt işlemini gerçekleştirmek için rehber videoda yer alan adımların takip edilmesi yeterlidir.

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