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    • 20.03.2021 15:14
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    ya Başkan Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarını konuşuyor

    Son dakika haberi... Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve ya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Başkan 'ın, Devlet Başkanı ile ABD Başkanı arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarına, Rus basınında geniş yer verildi.

    Rusya basını Erdoğan'ın o sözlerini konuşuyor

    basını, Erdoğan'ın, Biden'ı, Putin hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdiğini yazdı.

    Rus haber ajansı TASS, "Erdoğan, Biden'ın, Putin hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi" başlığıyla servis ettiği haberde, Erdoğan'ın, "Putin, Biden'a çok akıllıca cevap verdi" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

    Ria haber ajansı ise "Erdoğan, Putin'in, Biden'a cevabının çok şık olduğunu söyledi" ifadelerini başlığa taşıyarak, Erdoğan'ın, Biden'ı, söz konusu açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini dile getirdi.



    Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdiğini yazan Kommersant Gazetesi de "Erdoğan: Biden'ın, Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir." başlığıyla konuyu haberleştirdi.

    BİDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM
    Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve 'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

    Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

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