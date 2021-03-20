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    iptal mi edildi? nelerdir?

    iptal mi edildi? Son yılların kamuoyunda sıkça tartışmalara neden olan sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Resmi Gazete'de alınan karara göre İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Peki iptal edilen ? nelerdir?

    takvim.com.tr
    İstanbul Sözleşmesi iptal mi edildi? İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

    İstanbul sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözeşmesi iptal mi edildi? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Peki İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte merak edilen detaylar...

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

    "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

    İstanbul Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir. Resmi Gazete'de 8 Mart 2012'de yayımlandı. Avrupa Konseyi üye devletleri ile bazı ülkeler tarafından imza altına alındı. Sözleşme, onay yeter sayısına(10) ulaştığı 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. 12 bölüm 81 maddeden oluşuyor.

        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI NEDİR?

        - Avrupa Konseyi'nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi, ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır. Bu tür şiddete sıfır tolerans gösterilmesini hedeflemektedir ve Avrupa ile onun sınırlarını da aşan geniş bir alanda daha güvenli yaşanabilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır.

        - Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, toplumun her ferdini, özellikle de erkekleri ve erkek çocuklarını, tutumlarını değiştirmeye davet ederek, bireylerin vicdanlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Esas itibariyle, erkeklerle kadınlar arasında daha fazla eşitlik sağlamaya yönelik çağrının yeniden yapılmasıdır; zira, kadınlara yönelik şiddetin kökleri, toplumda erkek ve kadın arasındaki eşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörü ve inkar kültürünün sonucu olarak sürdürülmektedir.

        SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR NELER?

        Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kιlmaktadιr:

        - ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

        - taciz amaçlı takip;

        - tecavüz dahil, cinsel şiddet;

        - cinsel taciz;

        - zorla evlendirme;

        - kadınların sünnet edilmesi;

        - kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.
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