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    • 20.03.2021 09:15
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? si!

    kimdir, kaç yaşında, nereli? olarak göreve getirilen si araştırılan konulardan birisi oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Naci Ağbal'ın yerine getirilen Prof. Dr. ? İşte Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu biyografisi!

    Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu kimdir? Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Naci Ağbal görevinden alınırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu gelişmenin ardından Şahap Kavcıoğlu biyografisi merak edilen konuların başında geliyor.

    ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

    Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Babasın adı Halit, annesini adı ise Naime'dir.

    Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

    Şahap Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

    Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

    Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

    AK Parti 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

        Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

        Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu biyografisi!