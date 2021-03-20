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    • 20.03.2021 09:55
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi