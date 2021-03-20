İYİ Parti Adana il ve ilçe yöneticileri toplu olarak istifa etme kararı aldı. Toplamda 27 kişi Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'deki görevlerinden istifa etti.

A Haber Halil İbrahim Uğur, istifa depreminin ayrıntılarını anlattı:

Demokrasi, Atatürkçülük, Milliyetçilik gibi değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık ve örtülü beraberliklerini üzülerek izlediklerini ifade ettiler. Bu istifalar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de izlemiş olduğu politikayı da protesto etmiş oldular.