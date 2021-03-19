Tokat Erbaa'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü Ortalıca Köyü Mevkiine geldiğinde kaza yapan otomobile çarpmamak için durması üzerine arkadan gelen bir başka yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobilde ve otobüslerde maddi hasar meydana gelirken, 2'si otomobilde 5'i otobüste yolcu olmak üzere 7 kişi yaralandı.