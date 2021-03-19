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    • 19.03.2021 11:48
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    SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu Havalimanı için tarih verdi

    Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. , , , Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak."

    AA
    Karaismailoğlu Çukurova Havalimanı için tarih verdi

    'de yapımı devam eden Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını ve birinci etabın 2022'de faaliyete geçeceğini duyurdu.

    ''DÖRT BAŞI MAMUR ULUSLARARASI BİR HAVALİMANIMIZ OLACAK''
    Havalimanının demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

    "Çukurova Havalimanımızın. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak.''

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