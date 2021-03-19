Amonyak nedir? Amonyak etkisi nelerdir? Amonyak zehirli mi?

Amonyak nedir? Bir fabrikada meydana gelen amonyak tankı patlamasının ardından amonyak nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Amonyak canlılar için oldukça etkili ve zehirli bir madde olarak bulunuyor. Peki amonyaka zehirli mi? İşte amonyak hakkında merak edilen bilgiler...

AMONYAK NEDİR?

Amonyağın kimyasal formülü NH3'tür. Kovalent bağ yapısına sahip yani iki ametalin birleşimi ile oluşmuştur. Molekül yapısı polar olduğundan dolayı su içerisinde yüksek oranlarda çözünmektedir. İçeriğinde OH- iyonu taşımadığı halde suda hafif baz özelliği göstermektedir.