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    • 19.03.2021 11:21
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten CHP'li 'in "diktatör" iftirasına sert tepki

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü : Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine ’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

    CHP'li Özel'in diktatör iftirasına sert tepki

    AK Parti Sözcüsü , CHP Grup Başkanvekili 'e, Başkan ve Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

    Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

    Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine 'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

    Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.



    Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

    'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

    Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in "diktatör" iftirasına sert tepki