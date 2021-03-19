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    • 19.03.2021 11:15
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    İletişim Başkanı açıkladı: Bu Yıl “” temasıyla gerçekleştirilecek

    Koordinasyonu Başkanlığınca yürütülen programlarının bu yılki teması “” olarak belirlendi. İletişim Başkanı , nın sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

    Altun açıkladı: Slogan “Türkiye Geçilmez olacak

    İletişim Başkanı Altun, "15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

    Başkanı , konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

    "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, 'de, Dumlupınar'da, 'da, 'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.

    Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 15 Temmuz Anma Programları Bu Yıl “Türkiye Geçilmez” temasıyla gerçekleştirilecek