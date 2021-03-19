İletişim Başkanı Altun, "15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.





Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

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