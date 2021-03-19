MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2021 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi her yıl binlerce öğrenciyi sınavla kabul ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için geri sayım sürerken MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili son açıklamalar!
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan birkaç hafta önce duyurulması bekleniyor. Sınavın 4 Nisan'da yapılacağı düşünülürse, 22 Mart'tan itibaren sınav giriş yerlerinin açıklanabileceği tahmin edilebilir.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 27 Ocak'ta başlayan başvurular 23 Şubat'ta sona ermişti. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.
DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.