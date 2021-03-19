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    • 19.03.2021 12:43
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    açıklandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav yerleri sınavlara girecek kişiler tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapacak öğrencilerin belli olacağı 2021 sınavının giriş yerleri için açıklama bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak 2021 MSÜ sınavı için geri sayım sürüyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    2021 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi her yıl binlerce öğrenciyi sınavla kabul ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için geri sayım sürerken MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili son açıklamalar!

    MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan birkaç hafta önce duyurulması bekleniyor. Sınavın 4 Nisan'da yapılacağı düşünülürse, 22 Mart'tan itibaren sınav giriş yerlerinin açıklanabileceği tahmin edilebilir.

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 27 Ocak'ta başlayan başvurular 23 Şubat'ta sona ermişti. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

    DEĞERLENDİRME

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır. Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Güncel MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?