60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Bakan açıklaması geldi! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı program uygulanmaya devam ediyor, 13 milyona yakın vatandaşımız aşılanırken bu süreç devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi ve 60 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağı tarih de böylelikle belli oldu. 60 yaş üstü koronavirüs aşısı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.
60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 60 yaş üzeri için 22 Mart haftasından itibaren aşı süreci başlayacak. Aşılama ile ilgili bilgiler telefon mesajları ile gelecek.
60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.