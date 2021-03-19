60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA HAKKINDA

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.

Mutant virüslere dikkati çeken Koca, "Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Yarın, bugünden tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.