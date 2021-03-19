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    • 19.03.2021 07:16
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    20-21 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu (pazar) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? , , ...

    20- 21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi merak ediliyor. hangileri sorusunun cevabı gündem oldu. Hafta sonları uygulanan ve iki günü kapsayan yasaklar aylarca sürmüş ancak normalleşme kapsamında yasaklar gevşetilmişti. Peki, 20 -21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? ? 'da hafta sonu yasak var mı, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    20-21 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller!

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, gündemde yer alan konulardan olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yalnız pazar günü devam edecek. Diğer illerde ise kısıtlama hafta sonu gündüz olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Bu iller arasında İstanbul, Edirne, Balıkesir, İzmir, Antalya, gibi iller bulunuyor.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.



    20 Mart cumartesi günü akşam 21.00'den, 22 Mart pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.



        YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

        SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

        21 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

        ORTA RİSKLİ İLLER

        Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

        Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Cumhurbaşkanı, ''Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik. Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullanarak önceki Kabine Toplantısından çıkan kararları bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini belirtti.
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        Haberler Güncel 20-21 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta sonu (pazar) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara...