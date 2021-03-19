HES kodunu nasıl alabilirim? SMS, e-devlet, Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma ekranı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla soruglanıyor. Koronavirüs yeni normalleşme süreciyle birlikte toplu taşımada, lokanta, kıraathane, pastane ve kafelere, AVM'lere girişte, yüzyüze düzenlenen ÖSYM sınavlarında HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar ise bu bilgiye nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.
HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." denildi.