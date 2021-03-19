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    • 19.03.2021 10:46
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    ? ne zaman?

    sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ne zaman sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar bugün kandil mi araştırması yapıyor. Şabna ayının içerisinde yer alan Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Bugün kandil var mı?

    takvim.com.tr
    Bugün kandil mi? 19 Mart kandil var mı? Berat Kandili ne zaman?

    19 Mart kandil mi? Berat Kandili ne zaman sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar bugün kandil mi sorusunun cevabını merak ediyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala, Şaban ayının içerisinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Miraç Kandili'nin geçtiğimiz günlerde idrak edilmesinin ardından gözler Berat Kandili'ne çevrildi. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    19 Mart tarihinde herhangi bir kandil bulunmuyor. En yakın kandil olan Berat Kandili ise bu yıl 27 Mart günü idrak edilecek.

    2021 KANDİL GÜNLERİ!

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2020
    Miraç Kandili: 10 Mart 2020
    Berat Kandili: 27 Mart 2020
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

    Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

    Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021
    Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021
    Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.

        BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

        Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.

        BERAT KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

        Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
        Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

        Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

        Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

        Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
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