Bugün kandil mi? 19 Mart kandil var mı? Berat Kandili ne zaman?

19 Mart kandil mi? Berat Kandili ne zaman sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar bugün kandil mi sorusunun cevabını merak ediyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala, Şaban ayının içerisinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Miraç Kandili'nin geçtiğimiz günlerde idrak edilmesinin ardından gözler Berat Kandili'ne çevrildi. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
BUGÜN KANDİL Mİ?
19 Mart tarihinde herhangi bir kandil bulunmuyor. En yakın kandil olan Berat Kandili ise bu yıl 27 Mart günü idrak edilecek.
2021 KANDİL GÜNLERİ!
Regaip Kandili: 18 Şubat 2020
Miraç Kandili: 10 Mart 2020
Berat Kandili: 27 Mart 2020
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.
Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021
Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021
Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.