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    • 17.03.2021 13:24
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    ve 'nin ittifakı 'nin eski Eş Başkanı Atatürk'ün o sözünü tiye aldı! CHP bu sözlere ne diyecek?

    ’nin ittifakı ’nin terörden tutuklu eski Eş Genel Başkanı mahkeme heyetine tehditvari ifadeler kullanırken ’ün “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünü tiye aldı. Demirtaş’ın bu hadsiz açıklamalarının ardından gözler CHP’ye döndü. Atatürk’ün kurucusu olduğu CHP’nin ittifak yaptığı ve tahliye edilmesi için uğraştığı ’nın siyasi partisinin eski başkanı Demirtaş’ın bu skandal açıklamalarına nasıl cevap vereceği merak edildi. Öte yandan sözde milliyetçi ’nin Genel Başkanı ’in de Atatürk’ü tiye alan ve “Anavatanım dır” diyen Demirtaş’ı halan kahvaltıya davet edip etmeyeceği sorulmaya başlandı.

    Terör örgütü PKK ile arasındaki bağın ortaya çıkmasının ardından başlatılan terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı.

    Mahkeme heyetine karşı tehditvari ifadeler kullanan Demirtaş, savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de dalga geçti.

    "BİR KÜRT JÜPİTER'E BEDELDİR FİLAN..."
    Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.

    BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNÜN HİKAYESİ
    Demirtaş'ın bu ifadelerde tiye aldığı söz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir." sözü.

    Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.

    Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.

    Ardından Atatürk'ün bu sözleri birçok yere yazılır.

        CHP'DE TABAN RAHATSIZ, TAVAN İTTİFAK UĞRUNA SESSİZ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle Selahattin Demirtaş'ın dalga geçmesi, HDP ile ittifak içerisinde olan CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu.

        CHP'nin üst düzey isimlerinin, Selahattin Demirtaş'a tepki gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.

        SÖZDE MİLLİYETÇİ MERAL AKŞENER DE KAHVALTIYA DAVET ETMİŞTİ
        Her fırsatta milliyetçiliği kullanan ancak ittifaklarıyla asıl safını belli eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Anavatanım Kürdistan" diyen ve Atatürk'ü tiye alan Demirtaş'ı kahvaltıya çağırmıştı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
        Demirtaş'ın skandal sözlerine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. İşte tepkilerden bazıları:
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        Haberler Güncel İYİ Parti ve CHP'nin ittifakı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Atatürk'ün o sözünü tiye aldı! CHP bu sözlere ne diyecek?