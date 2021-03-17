Mahkeme heyetine karşı tehditvari ifadeler kullanan Demirtaş, savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de dalga geçti.

"BİR KÜRT JÜPİTER'E BEDELDİR FİLAN..."

Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.