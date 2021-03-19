Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü için yeni bir koruma adımı atılıyor. Bölgedeki kontrolsüz kullanımı engelleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi de ziyaretçi sayısına sınırlama getiriyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Salda Gölü ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi' çalışması sonuçlarına göre yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı 570 bine düşürülecek.
ANLIK 540 KAPASİTE
Hürriyet'te yer alan habere göre, anlık kişi kapasitesi ise 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alan korunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilen alan için bir çalışma yapıldığını açıklamış ve Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1.5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmayı başlattıklarını söylemişti.
YOL VE SEYİR TERASLARI
Üniversitelerle yapılan çalışma sonrası ziyaretçi sayısı belirlenirken aynı zamanda taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı önlemek için ahşap malzemeden yol ve seyir terasları yapılması kararı alındı. 2 yıl önce araçların gölün yanına kadar geldiği, çadırların kurulduğu alanda bugüne kadar birçok düzenleme yapıldı. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılarak araç girişi yasaklandı.