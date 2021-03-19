Beyaz Adalar bölgesinde göle ve plaja giriş yasağı uygulanırken, günlük ihtiyaçların karşılanacağı ahşap, temelsiz birimler de kıyıdan yaklaşık 500-600 metre geriye yerleştirildi. Şimdi de otopark kısmının iki kilometre daha geriye alınarak ulaşımın sadece yürüyerek ya da belli alana kadar bisikletle yapılması sağlanacak. Gölün etrafındaki köylerin turizmden yararlanması için çalışmalar yapılırken, bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Alanın kontrolü için kurulan kamera sistemi ile de 7/24 takip sürdürülüyor.