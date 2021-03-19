On Numara'da günün kazanan numaraları, büyük ikramiyenin sahibi olmak için bayilere giderek kupon dolduran kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Talihliler On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılıyor. İşte 19 Mart On Numara sonuçlarına dair bilgiler...
19 MART ON NUMARA SONUÇLARI
İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.