Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının arttığı illerle yaptığı koordinasyon toplantısının ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Koca Twitter yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/B88jP7yAz9