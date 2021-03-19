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    • 19.03.2021 21:11
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan vaka sayısının artış gösterdiği illere uyarı: Tedbirlere uymak zorundayız

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı vaka sayısının arttığı illerle yaptığı koordinasyon toplantısının ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Koca, "Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı

    Sağlık Bakanı vaka sayısının arttığı illerle yaptığı koordinasyon toplantısının ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

    "TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

    Koca Twitter yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka sayısının artış gösterdiği illere uyarı: Tedbirlere uymak zorundayız