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    • 19.03.2021 19:54
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    'den 'e çok sert '' tepkisi!

    , terör devleti 'in 'te işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına çok sert tepki gösterdi.

    Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!

    Dışişleri Bakanlığı, 'in son dönemde 'ün i başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlar, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneği olarak nitelendirildi.

    Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Filistinlilerin COVID-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır.

    Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz."

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    Haberler Güncel Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Kudüs' tepkisi!