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    • 18.03.2021 09:32
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    ? ATM’den veya internetten bilgi güncelleme...

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. Vatandaşlar telefon numaraları değiştiği için bunu bankasına bildirmek istiyor ve koronavirüsten dolayı daha kolay halledebilmek için ATM ya da internetten Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Ziraat Bankası bilgi değişikliği için bir kaç yöntem sunuyor. Peki ATM’den veya internetten bilgi güncelleme yapılabiliyor mu?

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliği nasıl yapılır?

    Bankalara kayıtlı olan cep telefonu çok önemlidir ve işlem yaparken de sıklıkla kullanılır. Özellikle mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanırken telefon numaranızın güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Peki Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliği nasıl yapılır? ATM'den veya internetten bilgi güncelleme yapılabiliyor mu? Değişen telefon numaranızı Ziraat Bankası için değiştirme yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI NUMARA GÜNCELLEME YÖNTEMLERİ NELER?

    ATM'den Numara Güncelleme: Ziraat bankası Atmlerine giderek banka kartı ile hesabınıza giriş yapmalısınız. Atm'de karşınıza çıkan değişiklik talimatlarını takip ederek yeni numaranızı ekleyebilir ve böylece numaranızı güncelleyebilir.

    Şubeye Giderek Numara Güncelleme: Size en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak banka gişe görevlisiyle birlikte numaranızı güncelleyebilirsiniz.

    Müşteri hizmetlerini arayarak numara güncelleme: Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme işleminiz için Ziraat bankası müşteri hizmetlerini arayabilir ve müşteri temsilcisiyle birlikte numaranızı güncelleyebilirsiniz.
    Vekâlet ile şubeye giderek numara güncelleme: Yurtdışında yaşayan kişilerin bir kişiye vekâlet vererek şubeye gidip numaraların güncellenebilir.
    Ziraat Bankası Canlı Destek Hattı ile Numara Değiştirme: Ziraat Bankası telefon numara güncelleme işlemi için canlı destek sayfasına gidebilirsiniz. Canlı destek sayfasının alt sağ köşesinde yer alan daha fazla yardım butonunu tıklamalısınız. Sayfada bulunan bilgileri doldurduktan sonraki adım Ziraat Canlı Destek Ekibi ile görüşme yapmaktır. Ziraat Canlı Destek ekibine numaranızı güncellemek istediğinizi belirtmeniz Ziraat Bankası telefon güncelleme işleminizi gerçekleştireceklerdir.

        Müşteri İletişim Merkezi'nden hangi işlemleri yapabilirim?

        Hesap İşlemleri

        Vadesiz Hesap Açma / Kapama
        Bakiye ve Hesap Hareketleri
        Para Transferleri

        Virman
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        EFT
        Düzenli Havale / EFT Talimatı
        Cebe Para Transferi
        Yatırım İşlemleri

        Döviz Alış / Satış
        Yatırım Fonu Alış / Satış
        Hazine Bonosu - Devlet Tahvili Alış / Satış
        Eurobond Alış /Satış
        Altın Alış / Satış
        Repo
        Kart İşlemleri

        Kredi Kartı Ekstre ve Borç Bilgileri
        Kayıp Çalıntı Kart Bildirimleri
        Kart Yenileme İşlemleri
        Hesap Kesim Tarihi Değişikliği
        E-mail ile Ekstre Gönderme / E-ekstre Talimatı Alma
        Sonradan Taksitlendirme
        Nakit Avans – Taksitli Nakit Avans İşlemleri
        Borç Ödeme/ Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri
        İşlem Kısıtı Ekleme / Kaldırma
        Bankkart Taksit İşlemleri
        Kart Özellikleri Öğrenme ve Başvurma
        Kart Akıbeti Öğrenme
        Diğer bilgi Alma / Güncelleme İşlemleri
        OGS / HGS İşlemleri

        Bakiye ve Geçiş Bilgileri
        Talimat İşlemleri
        Bakiye Yükleme
        Ekstre Alma
        Şifre İşlemleri

        Kart Şifresi
        İnternet ve Mobil Bankacılık Şifresi
        Telefon Bankacılığı Şifresi
        Ödemeler

        Fatura ÖdemeGSM TL Yükleme
        Vergi Ödemeleri
        SGK Prim Ödemeleri
        Trafik Cezası
        Üniversite ve Harç Ödemeleri
        Bağış İşlemleri
        Otomatik Ödeme Talimatı İşlemleri
        İnternet Bankacılığı Destek Hizmetleri

        Giriş Tercih Değişikliği
        Limit ve Erişim Bilgileri Güncelleme
        OTP İşlemleri
        Teknik Destek
        Başvuru ve Başvuru Sonucu Takip

        Kredi Kartı Başvurusu
        Kredi Başvurusu
        Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu
        Ek Kart Başvurusu
        Kredi Kartı Limit Artış Başvurusu
        OGS Başvurusu
        Bilgi Alma

        Kart Ürün Özellikleri
        Döviz Kurları
        Vadeli Faiz Oranları
        Repo Oranları
        Bireysel Kredi Faiz Oranları
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        Haberler Güncel Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliği nasıl yapılır? ATM’den veya internetten bilgi güncelleme...