Bankalara kayıtlı olan cep telefonu çok önemlidir ve işlem yaparken de sıklıkla kullanılır. Özellikle mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanırken telefon numaranızın güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Peki Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliği nasıl yapılır? ATM'den veya internetten bilgi güncelleme yapılabiliyor mu? Değişen telefon numaranızı Ziraat Bankası için değiştirme yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.