Bankalara kayıtlı olan cep telefonu çok önemlidir ve işlem yaparken de sıklıkla kullanılır. Özellikle mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanırken telefon numaranızın güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Peki Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme ve değişikliği nasıl yapılır? ATM'den veya internetten bilgi güncelleme yapılabiliyor mu? Değişen telefon numaranızı Ziraat Bankası için değiştirme yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI NUMARA GÜNCELLEME YÖNTEMLERİ NELER?
ATM'den Numara Güncelleme: Ziraat bankası Atmlerine giderek banka kartı ile hesabınıza giriş yapmalısınız. Atm'de karşınıza çıkan değişiklik talimatlarını takip ederek yeni numaranızı ekleyebilir ve böylece numaranızı güncelleyebilir.
Şubeye Giderek Numara Güncelleme: Size en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak banka gişe görevlisiyle birlikte numaranızı güncelleyebilirsiniz.
Müşteri hizmetlerini arayarak numara güncelleme: Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme işleminiz için Ziraat bankası müşteri hizmetlerini arayabilir ve müşteri temsilcisiyle birlikte numaranızı güncelleyebilirsiniz.
Vekâlet ile şubeye giderek numara güncelleme: Yurtdışında yaşayan kişilerin bir kişiye vekâlet vererek şubeye gidip numaraların güncellenebilir.
Ziraat Bankası Canlı Destek Hattı ile Numara Değiştirme: Ziraat Bankası telefon numara güncelleme işlemi için canlı destek sayfasına gidebilirsiniz. Canlı destek sayfasının alt sağ köşesinde yer alan daha fazla yardım butonunu tıklamalısınız. Sayfada bulunan bilgileri doldurduktan sonraki adım Ziraat Canlı Destek Ekibi ile görüşme yapmaktır. Ziraat Canlı Destek ekibine numaranızı güncellemek istediğinizi belirtmeniz Ziraat Bankası telefon güncelleme işleminizi gerçekleştireceklerdir.