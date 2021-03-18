Afrin'de huzur ve güven nöbeti: Sınırlarımızın güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri

Türkiye, güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için 20 Ocak 2018'de Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK, SMO unsurlarıyla birlikte 8'inci günde PKK/YPG'li teröristlerin "Suriye'deki Kandil'i" olarak adlandırılan 850 metre rakımlı Burseya Dağı'nın kalbine Türk bayrağını dikti.
Teröristler kilometrelerce uzunlukta tüneller, hendekler, binlerce ton beton kullanıp kuleler ve koruganlar inşa ederek Burseya Dağı'nı kaleye çevirmişti. Teröristler, sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Bu yüzden Zeytin Dalı Harekâtı'nın en önemli hedeflerden biri oldu.
FERHAT'A DAĞ DAYANIR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ferhat'a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin'e kavuştuysa bizim Mehmet'imiz de şu anda dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını veriyor" diyerek Türk askerinin başarısını duyurmuştu.