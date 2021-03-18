Afrin'de huzur ve güven nöbeti: Sınırlarımızın güvencesi Mehmetçiğimizin çok özel görüntüleri





Sızma ve saldırılara karşı keskin nişancı timleri yerli ve milli KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği kullanıyor.



DRONE SAVARLAR

ÜS bölgesinin çevresinde güvenliği sağlamak ve yasadışı dışı göçü engellemek için hudut birliklerine takviye maksadıyla hareketli pusu ve motorlu devriye faaliyetleri gerçekleştiren komandolar bölgede kuş uçurtmuyor.



Üs bölgesine havadan drone ve maket uçaklarla gerçekleştirecek saldırılara karşı uzman personel yine milli ve yerli imkanlarla üretilen drone savar silahı ile nöbet tutuyor. Aselsan tarafından üretilen SERÇE-2 dronu da yine sınır hattında keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılıyor.