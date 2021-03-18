"Bu çalışma kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden afete maruz bölge alanları, fay hatları, toplanma ve çadır alanları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden meteorolojik bilgiler, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan ilgili taşınmazIarın koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden riskli alan bölgeleri, rezerv alanı, yapı kayıt belge listesi, sit alan sınırı, anıt ağaç listesi alınarak entegrasyon çalışmalarına dahil edildi. Bu çalışmalarımız sonucunda, kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz ile ilgili kısıtlamaların isteyen herkes tarafından görülebilmesi sağlanacak. Taşınmaz piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve diğer paydaşların bilgiye ulaşma konusunda fırsat eşitliğine kavuşması sağlanacak, yatırım piyasalarının gelişimine ve etkinliğine kurumumuz tarafından büyük katkı sağlanmış olacak."

'HANGİ DAİREDE KİM OTURUYOR GÖRÜLEBİLECEK'

Adlı, en büyük paydaşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) bilgilerle TAKBİS'teki bilgileri eşleştirmeye çalıştıklarını ve çalışma sonucunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine ulaşmalarının sağlanacağını anlattı.