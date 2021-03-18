Tapu ile ilgili flaş karar! Artık tapu sicilindeki taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek. Uygulama pilot bölgede başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan "Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik boyutları olduğunu söyledi.
'TAKBİS ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK'
Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti: