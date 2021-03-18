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    • 18.03.2021 13:08
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    Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

    Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildi.

    Tefecilere flaş operasyon!

    Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

    Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Batman ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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