Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Batman ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.