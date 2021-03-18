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    • 18.03.2021 16:58
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    SON DAKİKA: 'den aranan emekli emniyet müdür 'nda yakalandı

    Son dakika haberi... () üyeliğinden aranan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.G, 'nda yakalanarak tutuklandı.

    AA
    FETÖ'den aranan emniyet müdürü paketlendi

    Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, 'daki davasında tutuksuz yargılanan ancak adli kontrol gereği imza vermeye gitmesi gerekirken bu kurala uymadığı için hakkında arama kararı çıkarılan A.G'nin Ankara'dan uçakla Antalya'ya gideceği bilgisine ulaştı.

    A.G, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    EŞİ DE ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ
    "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan A.G'nin 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken KHK ile kamudan ihraç edildiği, öğretmen olan eşi hakkında da ihraç kararının bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'den aranan emekli emniyet müdür Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı