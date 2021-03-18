Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

2'SİNİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Y.Q.M.M., G.A.S.S., A.Y.K.T. ve A.M.A.A. yapılan işlemlerin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmasına karar verilirken, söz konusu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. A.M.K.K. ve S.A.Y.Y.'nin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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