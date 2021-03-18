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    • 18.03.2021 17:56
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    'da 'a operasyon: Yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltında

    'da 'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

    İHA
    DEAŞ terör örgütüne operasyon

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    2'SİNİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

    Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Y.Q.M.M., G.A.S.S., A.Y.K.T. ve A.M.A.A. yapılan işlemlerin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmasına karar verilirken, söz konusu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Müdürlüğüne teslim edildi. A.M.K.K. ve S.A.Y.Y.'nin ise Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltında