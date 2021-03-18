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    • 18.03.2021 09:55
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    kimdir? ve ölümü! ?

    18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde hayatı da merak edilen konulardan birisi oldu. sorusuna bu özel günde yanıt aranmaya başlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden birisi olan Seyit Onbaşı hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı hayatı ve ölümü! Seyit Onbaşı ne yaptı?

    Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı hayatı ve ölümü günün araştırılan konularının başında geliyor. Seyit Onbaşı ne yaptı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, bu savaşın simge isimlerinden birisi olan Seyi Onbaşı'nın kim olduğu hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. İşte Seyit Onbaşı hakkında detaylı bilgiler!

    SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

    I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi.

    Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü.

    Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean' da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.

        Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

        Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.
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