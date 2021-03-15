Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla Bloomberg için makale kalame aldı.
"İNSANLIĞIN SURİYE'DEKİ İCRAATLARI, SAMİMİYETİMİZİN NİHAİ ÖLÇÜSÜ OLACAKTIR"
Erdoğan, Türkiye'nin müdahalesiyle milyonlarca insanın hayatının kurtulduğunu vurgulayarak şunları yazdı:
"Bu dönemde Türkiye'ye övgüler yağdıran ülkeler, kısmen koronavirüs salgınının etkisiyle, Suriye'de yaşanan insani krizi unutuverdi. İç savaş, Batı'nın bir sonraki vicdani krizine dek 'bayat haber' statüsüne geri döndü.
Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır. Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum."
"İNSAN ONURU TALEPLERİNİ KARŞILAMAYAN TÜM PLANLARI REDDEDİYORUZ"
Suriye'nin bu katliamda yalnız bırakıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:
"Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir. Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir. Aynı zamanda barışçıl ve kalıcı bir çözümün, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz.
Hükümetim, geride kalan on yıllık dönemde sözlerini icraatlarıyla tahkim etmiştir. Türkiye, bir yandan milyonlarca mülteciyi ağırlarken, diğer yandan DEAŞ başta olmak üzere Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı muharip güçlerini kullanan ilk ülke olmuştur. Terörden temizlenen yerlerde güvenli bölgeler kurduk; orada umudu yeniden yeşertmek için sabır ve kararlılıkla tüm gerekli adımları attık.
Maalesef, yerel ortaklarımız olan ılımlı muhalifler, DEAŞ'ın ve bir diğer terör örgütü olan PKK'nın yenilgiye uğratılması sürecindeki emek ve fedakarlıklarına rağmen organize bir karalama kampanyasının hedefi olmuşlardır."
"YAPTIKLARIMIZ, TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜMÜN ANAHTARI İDDİAMIZI DESTEKLEMEKTEDİR"
Erdoğan, makalesinde Türkiye'nin bölgede yaptıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, aynı zamanda, 2019 yılında BM Genel Kurulu'nda açıkladığım plan uyarınca Suriye'de kalıcı barınma merkezleri inşa ederek, bölgede uzun zamandır yaşanan barınma sorununu ortadan kaldırmaktadır.
Ülkemiz, tüm bu tedbirleri alarak, Avrupa'yı düzensiz göç ve terörden korumuş, NATO'nun güneydoğu sınırını güvence altına almıştır. Yaptıklarımız, değerlerimizi yansıtmakta; Türkiye'nin mazlumların umudu, masumların hamisi ve çözümün anahtarı olduğu iddiamızı desteklemektedir."