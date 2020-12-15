İBB MECLİSİ TARAFINDAN TAHSİS EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 13 Şubat'ta İBB Meclis üyeleri Cüneyt Yılmaz, Hayriye Çiçek, Murat Şahin, Nurdan Ertuğrul ve Ömer Faruk Ay tarafından verilen önerge ile Başakşehir Sularvadisi'nde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsis etti.

Şubat ayında yapılan tahsiste İBB Hukuk Komisyonu "Karara konu olan taşınmazın hali hazırda Başakşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olduğu taşınmaz üzerindeki Bilgievi Binası'nın Başakşehir Belediyesi tarafından yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın tamamının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsisi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.