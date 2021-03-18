Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan ve modern Kazak edebiyatının temelini atan Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan törenle açıldı. Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Bir vatandaşın yanına oturan İmamoğlu sert tepki gördü. Vatandaş yerinden kalkarak (ne dediği tam anlaşılmasa da) İmamoğlu'na beddua ettiği anlar kameralara kaydedildi.
İmamoğlu, yediği bedduadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi yabancı uyruklu kadın ile gülümseyerek fotoğraf çektirdi.
SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖRDÜM TEPKİ GÖSTERDİM
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Edirnekapı'daki şehitlikte tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, "Samimiyetsizliğini gördüm o yüzden doğal bir tepki gösterdim. Gazi yakını olarak HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'la ağaç dikmesi sonrası farklı bir tepki göstermem beklenemezdi" dedi.