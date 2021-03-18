"Bitcoin'in piyasa değeri küresel bankacılık devlerinin toplamını geçti. Dünyanın en büyük üç bankasının toplam değerini geride bırakan kripto para birimi yeni zirvesini test ettiği sıralarda 1 trilyon 150 milyar doları geçti. Bu kapsamda, JPMorgan, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Bank of America'nın toplam piyasa payları ise 1 trilyon 80 milyar dolar civarında seyrediyor.