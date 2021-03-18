Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Cardano son 24 saatte yüzde 14.95 artışla 1.40 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 44.79 milyar dolara yükseldi.