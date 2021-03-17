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    • 17.03.2021 08:07
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    SON DAKİKA: 'ye gelen 4.5 milyon doz aşısı nasıl uygulanacak? Detaylar ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Türk bilim insanları ve 'nin geliştirdiği aşısının 'de de kullanılmasında son aşamaya gelindi. İlk partide 850 bin olmak üzere bu ay sonuna kadar 4.5 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Biontech aşılarının nasıl uygulanacağı merak konusu olurken aşılama süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

    4.5 milyon doz BioNTech aşısı geliyor

    BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği aşıda Türkiye'nin muhatabı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin olacak. Türkiye, aşıyı doğrudan Uğur Şahin'den temin edecek. Bu aşı, sırası gelen vatandaşlara önerilecek.



    Onay veren vatandaşlara uygulanacak. BioNTech aşısı olmak istemeyenlere ise şu anda Türkiye'de yapılmakta olan klasik yöntemle geliştirilen Çin aşısı CoronaVac aşısı vurulacak. BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesinden sonra Çin'den gelen aşıda olduğu gibi bu aşı da Sağlık Bakanlığı'nca incelenecek.



    Sabah'ın haberine göre, 15 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlayacak. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte 16 ülkenin kullanımını askıya aldığını AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Türkiye'de kullanılması ise düşünülmüyor.

        TABLO AĞIRLAŞIYOR
        2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor.


        2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
        Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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