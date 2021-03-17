



SİYASETTE YENİ İSİMLER

50 kişilik MKYK'da 15 kadın kontenjanı olacak. Buralar için siyasete yeni kazandırılacak isimler tercih edilecek.

Kamuoyunun yakından tanıdığı ancak şu ana kadar partide siyaset yapmamış yeni isimler MKYK'ya girecek. Erdoğan'ın bu konuda kapsamlı bir çalışma yaparak bunların kimler olabileceğini de belirlediği bildirildi.