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    • 17.03.2021 13:31
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    Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

    Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 120 paket eroin, 100 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

    Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Değirmenaltı, Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Operasyonda, 120 paket eroin, 100 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

    Gözaltına alınan Ö.A, U.M, E.A, İ.K, S.I. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı