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    • 17.03.2021 12:50
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    'te Ankara - Tahran arası uçuşlar başlıyor

    'nın markası olan , Ankara - Tahran arası uçuşlarının bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı. Ayrıca bu ay içerisinde bilet alan yolcuların cezasız değişim hakkına da sahip olacağı açıklandı.

    THY'nin markası Anadolu Jet duyurdu: Bugün başlıyor

    'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

    Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.

    Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

    Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.

    Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.

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    Haberler Güncel Anadolu Jet'te Ankara - Tahran arası uçuşlar başlıyor