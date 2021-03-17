Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın yaklaşık 50 eve sıçradı.





Ekiplerin harekete geçmesinin ardından yangın büyük oranda kontrol altına alındı.







İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.





1 MİLYON TL'LİK YARDIM ÖDENEĞİ

Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.