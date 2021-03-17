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    • 17.03.2021 18:53
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    açıkladı: 'ndeki yangın kontrol altına alındı, AFAD'dan 1 milyon liralık acil yardım ödeneği

    Sözcüsü Çataklı, "'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi" açıklamasında bulundu.

    AFAD'dan Yusufeli için 1 milyon liralık ödenek

    'in ilçesine bağlı köyünde çıkan yangın yaklaşık 50 eve sıçradı.



    Ekiplerin harekete geçmesinin ardından yangın büyük oranda kontrol altına alındı.



    Sözcüsü Çataklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    1 MİLYON TL'LİK YARDIM ÖDENEĞİ
    Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yusufeli'ndeki yangın kontrol altına alındı, AFAD'dan 1 milyon liralık acil yardım ödeneği