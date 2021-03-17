Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
BAKANLARA HAKARET ETTİ
İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakanlara ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.
CİMER'E İHBAR EDİLDİ
Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özcan Muhammed Gündüz olduğu belirtilerek, dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.
ÖZCAN MUHAMMED GÜNDÜZ, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Özcan Muhammed Gündüz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Özcan Muhammed Gündüz, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." ifadelerini kullandı.