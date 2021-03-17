Savcılık, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine vardı.

HESAP İLE TELEFONU UYUMLU ÇIKTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 20 Ocak 2021 tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgilerinin uyumluluk gösterdiği belirtildi.