Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer almaktadır. Son derece önemli bu günde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak. Bu savaşta binlerce Türk evladı vatan toprağı için canını ortaya koymuş ve düşmanı Çanakkale'den geçirmemiştir. 19. Tümen'e bağlı 57. Alay savaşta düşmana karşı mücadele etmiş önemli birlikler arasındadır. Peki, Çanakkale Zaferi 57. Alay hikayesi ne? 57. Alay ne zaman ve nerede şehit oldu? İşte detaylar...

57. ALAY

Çanakkale Savaşları'nda o dönem rütbesi yarbay olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 106 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer almaktadır.

İşte hikayesi;